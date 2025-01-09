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В аэропорт Дамаска впервые за 12 лет прилетел рейс из-за рубежа
В Дамаске встретили первый зарубежный рейс, на котором домой вернулись сирийцы, вынужденные годами проживать вдали от родины. Пассажиры впервые за долгие годы обняли свои семьи в аэропорту и плакали от радости. Большинство авиакомпаний прекратили полеты в аэропорт Дамаска в 2012 году после жестокого подавления режимом Асада протестов в стране.
В аэропорт Дамаска впервые за 12 лет прилетел рейс из-за рубежа / Others
9 января 2025 г.
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