Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег избранного президента США Дональда Трампа от посягательств на суверенные границы Европейского Союза на фоне возобновившейся дискуссии о контроле США над Гренландией.

Заявление прозвучало после того, как Трамп вновь вызвал споры, написав на своей платформе Truth Social, что американский контроль над Гренландией является «абсолютной необходимостью» из-за ее стратегической важности.

«Это территория Европейского Союза. Недопустимо, чтобы Евросоюз позволял другим странам мира — в первую очередь России — посягать на свои суверенные границы», — заявил Барро в эфире радиостанции France Inter.

Глава французской дипломатии подчеркнул необходимость укрепления единства и силы Европы, отметив, что мир вступает в эру, где все чаще преобладает «право сильного».

«Должны ли мы позволить себе поддаться запугиванию и тревогам? Конечно, нет. Прежде всего, мы должны проснуться», — сказал Барро.

Гренландия, являясь частью Королевства Дания, обладает значительной автономией с собственным парламентом и администрацией. Остров избирает двух членов в парламент Дании и последовательно отвергает идеи о переходе под контроль США, ссылаясь на прочные культурные и политические связи с Данией.

Несмотря на стратегическое значение острова для американской системы противоракетной обороны, население Гренландии неоднократно выражало несогласие с любыми предложениями о приобретении острова Соединенными Штатами.