ПОЛИТИКА
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Американский баскетболист Дуайт Ховард заявил о цензуре в НБА
Дуайт Ховард рассказал о попытках НБА цензурировать его за поддержку Палестины. Американский баскетболист рассказал, как его пытались заставить убрать твит со словами «Свободу Палестине». По словам спортсмена, менее чем через десять минут после публикации ему позвонил комиссар лиги с требованием удалить сообщение. #NBA #Палестина
Дуайт Ховард рассказал о попытках НБА цензурировать его за поддержку Палестины. Американский баскетболист рассказал, как его пытались заставить убрать твит со словами «Свободу Палестине». По словам спортсмена, менее чем через десять минут после публикации ему позвонил комиссар лиги с требованием удалить сообщение. #NBA #НБА #Палестина / Others
8 января 2025 г.
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