В результате российского авиаудара по промышленной инфраструктуре Запорожья погибли 13 человек и еще 29 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Как сообщили в военной администрации области, по городу нанесли удар двумя авиационными управляемыми бомбами. Они попали в район, где расположены жилые дома и промышленные объекты.

В этом районе в числе прочих объектов расположено одно из ведущих украинских оборонных предприятий «Мотор-Сич», занимающееся производством двигателей для вертолетов и самолетов.

По информации Федорова, число жертв увеличивалось в течение дня: изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, затем количество раненых выросло до шести, а позже - до 30 человек. На опубликованных им фотографиях видны горящие автомобили, трамвай с выбитыми окнами и многочисленные пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли удар авиабомбами, «осознавая, что пострадают обычные гражданские люди». «Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе», — написал он в своем телеграм-канале.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.