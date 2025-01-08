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13 погибших при ударе по Запорожью
Российские войска нанесли авиаудар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего погибли 13 человек и 29 получили ранения
13 погибших при ударе по Запорожью
Последствия удара по Запорожью / Фото: ТГ-канал Федорова / Others
8 января 2025 г.

В результате российского авиаудара по промышленной инфраструктуре Запорожья погибли 13 человек и еще 29 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Как сообщили в военной администрации области, по городу нанесли удар двумя авиационными управляемыми бомбами. Они попали в район, где расположены жилые дома и промышленные объекты.

В этом районе в числе прочих объектов расположено одно из ведущих украинских оборонных предприятий «Мотор-Сич», занимающееся производством двигателей для вертолетов и самолетов.

По информации Федорова, число жертв увеличивалось в течение дня: изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, затем количество раненых выросло до шести, а позже - до 30 человек. На опубликованных им фотографиях видны горящие автомобили, трамвай с выбитыми окнами и многочисленные пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли удар авиабомбами, «осознавая, что пострадают обычные гражданские люди». «Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе», — написал он в своем телеграм-канале.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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