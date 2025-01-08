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Дания ответила на угрозы США по Гренландии
Дания заявила о праве Гренландии на независимость, но не в составе США. Ранее Трамп не исключил военных действий для установления контроля над островом
Дания ответила на угрозы США по Гренландии
Ларс Лёкке Расмуссен / Фото: Reuters / Others
8 января 2025 г.

Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители, но вряд ли станет штатом США. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Заявление прозвучало после того, как избранный президент США Дональд Трамп не исключил применение силы для установления контроля над арктическим островом.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они реализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с целью стать федеральным штатом США», — подчеркнул Расмуссен.

Гренландия, крупнейший остров в мире, уже 600 лет находится под управлением Дании. Сегодня 57-тысячное население острова самостоятельно решает внутренние вопросы, а правительство во главе с премьер-министром Муте Эгеде стремится к полной независимости.

Министр финансов Гренландии Эрик Йенсен повторил, что остров не продается: «Наше желание - однажды стать независимыми. Но наша цель не в том, чтобы перейти от управления одной страной к другой».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может представить, что амбиции Трампа приведут к военному вмешательству США в Гренландии. Военные возможности Дании там ограничены четырьмя инспекционными судами, разведывательным самолетом Challenger и патрулями на собачьих упряжках.

Европейские лидеры отреагировали на угрозы Трампа единым фронтом. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа не позволит другим странам атаковать свои суверенные границы. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удивление комментариями Трампа о Гренландии и Канаде, подчеркнув, что европейские партнеры единодушно поддерживают нерушимость границ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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