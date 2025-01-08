Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать всю Северную Америку «Мексиканской Америкой». Ее предложение последовало в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Лидер Мексики сослалась на историческую карту 1607 года.

«Мексиканская Америка, звучит неплохо», — пошутила Шейнбаум, указывая на старинную карту региона. На ежедневной пресс-конференции президент Мексики провела исторический экскурс вместе с бывшим министром культуры Хосе Альфонсо Суаресом дель Реалем.

«Дело в том, что Мексиканская Америка признавалась с XVII века... как название для всей северной части (американского) континента», — пояснил Суарес дель Реаль, демонстрируя территорию на карте. Он также отметил, что название «Мексиканский залив» признано международным сообществом и используется как навигационный ориентир на протяжении сотен лет.

Шейнбаум также опровергла заявление Трампа о том, что Мексикой «управляют картели». «В Мексике у власти народ, — заявила она, — мы решаем проблему безопасности».

Несмотря на словесную перепалку, президент Мексики выразила уверенность в хороших перспективах двусторонних отношений. «Я думаю, у нас будут хорошие отношения, — сказала она. — У президента Трампа своеобразный способ общения».