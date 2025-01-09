Министерство иностранных дел нового правительства Сирии обратилось к США с призывом полностью отменить санкции, утверждая, что они препятствуют стабильности и процветанию страны. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

В заявлении МИД Сирии подчеркивается, что санкции, введенные против режима Башара Асада, утратили свою актуальность после его свержения. Теперь они негативно сказываются на благосостоянии сирийского народа.

Дамаск также выразил удовлетворение недавним решением США временно смягчить санкции.

Администрация Байдена объявила в понедельник о смягчении некоторых ограничений в отношении Сирии, выпустив шестимесячное послабление санкций для обеспечения поставок предметов первой необходимости.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило Общую лицензию 24 по Сирии, которая позволяет гуманитарным организациям и компаниям предоставлять важнейшие услуги, такие как электричество, водоснабжение и санитария, без необходимости получать разрешения для каждого отдельного случая.

Лицензия также разрешает операции, поддерживающие продажу, поставку, хранение или пожертвование энергоресурсов — включая нефть, природный газ и электроэнергию — внутри Сирии. Кроме того, она разрешает операции, необходимые для обработки некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через Центральный банк Сирии.

По данным The Wall Street Journal, уходящая администрация Байдена рассматривает это решение как жест доброй воли в отношении переходного правительства Сирии.