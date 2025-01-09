Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Вашингтон тесно сотрудничает с Турцией и признает ее «вполне законные опасения» относительно террористической группировки PKK.

«Мы очень тесно работаем с нашим союзником, нашим партнером... [Турцией], у которой есть вполне законные опасения, конечно, в отношении РКК и терроризма, чтобы пройти этот переход, пройти его таким образом, который, я думаю, приведет к разрешению многих из этих опасений», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже.

Касательно идеи Трампа о приобретении Гренландии Блинкен высказался однозначно: «Высказанная идея о Гренландии очевидно нехорошая, но, что возможно более важно, она очевидно неосуществима». Барро, в свою очередь, с юмором добавил: «Верим ли мы, что США теперь захватят Гренландию? Ответ - нет, никакого вторжения в Гренландию».

Говоря о войне в Украине, Блинкен отметил, что Украина, «возможно, является лучшим примером того, что безопасность в Европе переплетена с безопасностью во всем мире». «[Президент России Владимир] Путин пытался стереть Украину с карты. Он потерпел неудачу. Он понес, я думаю, тяжелейшее стратегическое поражение во всем, что он сделал в Украине», — подчеркнул госсекретарь.

Барро также выразил обеспокоенность комментариями Илона Маска, поддерживающими ультраправые партии в Европе. «Комментарии (Маска) являются частью коммуникационного процесса в контексте продолжающихся избирательных кампаний в ряде стран, и это достойно сожаления», - заявил он, добавив, что такие высказывания «могут быть отсылкой к некоей поддержке ряда ультраправых партий в Европе, включая Германию».