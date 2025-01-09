Вашингтон готовит крупное соглашение между США и Россией по вопросам безопасности, включая урегулирование в Украине. Эти вопросы начнут рассматривать сразу же после инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник из окружения новоизбранного президента США.

«Да, это возможно, особенно с учетом смены администрации», — отметил неназванный собеседник издания.

Белый дом официально никак не комментировал эти сообщения.

Источник агентства также подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа Кита Келлога в Киев, запланированная на начало января, была отложена на неопределенный срок. Ранее Reuters сообщило, что Келлог намерен поехать в Украину после инаугурации.

Трамп уже заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после 20 января.

«Мне это (откладывание встречи) не нравится, ведь каждый день на поле боя гибнет много молодых солдат. Но я подожду», — сказал политик, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

19 декабря Владимир Путин также заявил, что готов к встрече. «Я не разговаривал с ним больше четырех лет. Готов встретиться в любое время», — отметил президент.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в начале января сообщил, что команда Трампа пока не предложила Москве ничего конкретного по прекращению войны в Украине. «Мы слышим неоформленные и расплывчатые сигналы», — уточнил дипломат.

По данным The Wall Street Journal, в качестве первого жеста Трамп готов отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет. Взамен Запад продолжит поставки оружия Киеву, а в зону конфликта направят европейских миротворцев.

Небензя отверг такие предложения. Он напомнил, что Путин четко изложил условия России для завершения конфликта. «Пока от новой администрации США нет ничего, что нас заинтересовало бы», — подчеркнул постпред.

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО договор о гарантиях безопасности. Москва требовала отказаться от расширения НАТО и не размещать базы на постсоветском пространстве. Однако США отклонили эти условия, сославшись на политику «открытых дверей».