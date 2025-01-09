Израиль принял новые законы, усиливающие дискриминацию арабских граждан. То, что можно еврейским жителям Израиля, запрещено арабам, пишет Financial Times (FT).

Один из самых спорных законов позволяет депортировать членов семей осужденных за терроризм, если они якобы знали о готовящемся нападении, но ничего не сделали. Правозащитники называют этот закон несправедливым и недемократичным.

Другие меры включают лишение родителей социальных выплат, если их дети осуждены за преступления, связанные с безопасностью. Израиль также готов отправить в тюрьму детей с 12 лет за действия, признанные терактами. Для еврейских граждан уголовная ответственность наступает лишь с 16 лет.

Поправки в избирательное законодательство также угрожают арабским кандидатам в Израиле. Теперь их могут лишить права участвовать в выборах за одно высказывание против израильской агрессии в Газе.

Опрошенные FT правозащитники и юристы считают, что эти изменения направлены исключительно против палестинцев и усиливают их изоляцию. Правозащитники уверены: такие законы углубляют неравенство и подрывают демократию.

Для арабов-израильтян новые законы — не абстракция, а реальная угроза. Учитель Мохаммад Шафамер организовал разрешенный протест против войны в Газе. Несмотря на законность акции, его арестовали и обвинили в нарушении порядка. Суд отклонил обвинения, но Шафамер провел в тюрьме два дня.

«Меня задержали как преступника, хотя протест был согласован. Теперь стало намного хуже, чем раньше», — отметил собеседник издания.

Адвокат Диана Бутту отмечает: власти Израиля подавляют протесты не только законами, но и общественным давлением.

«Еврейских граждан поощряют следить за нами, сообщать о нас, бороться с нами», — подчеркнула Бутту.

По данным правозащитников, после 7 октября резко выросло число уголовных дел за высказывания против Нетаньяху или израильских военных преступлений в Газе. Обвинения почти всегда предъявляют палестинцам. Запрещают показы фильмов о событиях 1948 года, критикуют любое выражение палестинской идентичности.

Директор правозащитной группы Adalah Хасан Джабарин считает, что эти законы отправляют четкий сигнал: «Мы даже не граждане второго сорта. Мы чужие в своей стране».