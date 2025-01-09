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Армения начала путь в ЕС
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, но окончательное решение может быть принято только на референдуме
Армения начала путь в ЕС
Фото: euneighbours.eu / Others
9 января 2025 г.

На заседании 9 января правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает Armenia News.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян представил документ, отметив, что он будет внесен в Национальное собрание для дальнейшего обсуждения. Мирзоян подчеркнул, что отношения между Арменией и ЕС в последние годы стали «интенсивными и динамичными», а Евросоюз выразил готовность поддерживать экономическую устойчивость республики.

Премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что законопроект не означает немедленного членства Армении в ЕС.

«Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», — заявил он.

В сентябре Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме для краткосрочных поездок армянских граждан. Среди условий ЕС названы реформы в области контроля границ, миграции, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека.

В октябре, выступая в Европарламенте, Пашинян назвал Евросоюз «ключевым партнером», поддерживающим реформы правительства Армении. Он заявил, что Армения готова к углублению сотрудничества с ЕС настолько, насколько это будет возможно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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