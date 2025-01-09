ПОЛИТИКА
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4 младенца погибли во время ночных израильских авиаударов по Дейр-эль-Балаху
В результате израильских авиаударов в Дейр эль-Балаху, сектор Газа, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 4 младенца и 2 женщины. Самой маленькой жертве было всего неделя от роду. Погибших и раненых доставили в больницу «Мучеников Аль-Аксы». Медики сообщили, что этой же ночью к ним доставили пострадавших и погибших от авиаударов по лагерю беженцев Бурейдж.
4 младенца погибли во время ночных израильских авиаударов по Дейр-эль-Балаху / Others
9 января 2025 г.
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