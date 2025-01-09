Премьер-министр Словакии заявил про газовые договоренности с Путиным

Мне нужно было обеспечить по крайней мере внутренние потребности Словакии в газе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видео в соцсетях, комментируя свой визит в Москву в конце прошлого года. Фицо сказал, что его страна потеряет около €1,5 млрд из-за решения президента Украины Владимира Зеленского о приостановке транзита российского газа в Европу через Украину.