Китайский юань ослаб до минимума за 16 месяцев после публикации сильных экономических данных США и на фоне опасений относительно резкого повышения тарифов будущей администрацией Трампа. Курс юаня снизился на 0,1% до 7,33 за доллар, несмотря на усилия Народного банка Китая (НБК) по поддержанию стабильного курса перед инаугурацией Трампа 20 января.

Давление на китайскую валюту частично отражает опасения, что высокие тарифы на китайские товары, предложенные Трампом, вынудят НБК ослабить юань для компенсации их влияния на экспорт. Избранный президент заявил, что может ввести тарифы до 60% на китайские товары.

«Рынок нетерпелив и хочет обвала юаня», — отметил Ви Кхун Чонг, старший стратег рынков BNY.

НБК заявил о решимости поддерживать «базовую стабильность» юаня и не допускать «перегрева» обменного курса. Пекин, борющийся с усиливающимся дефляционным давлением из-за низкого доверия потребителей и инвесторов, постепенно переходит к более стимулирующим мерам для поддержки роста.

Аналитики отмечают, что хотя юань находится под давлением по отношению к доллару, он укрепился относительно других валют. «Это не только китайская история. Это история силы доллара США», — сказал Джулиан Эванс-Притчард, глава отдела экономики Китая в Capital Economics.