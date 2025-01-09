Пентагон заявил, что не осведомлен о каких-либо планах по военному захвату Гренландии. Ведомство сделало это заявление после слов избранного президента Дональда Трампа — он не исключил, что использует силу для захвата автономной территории Дании.

«Мы сосредоточены на реальных угрозах национальной безопасности, таких как поддержка Украины и вызовы со стороны Китая и России», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии и Панамском канале для обеспечения национальной безопасности, отметив, что не исключает использование военной силы или экономического давления. В ходе пресс-конференции в своем клубе в Мар-а-Лаго, он заявил, что «если Дания имеет право на Гренландию, они должны передать ее, потому что это необходимо для нашей безопасности».

В прошлом Трамп уже выражал интерес к покупке Гренландии, но получил отказ от датского премьер-министра — в Копенгагене назвали эту идею абсурдной. Однако его сын, Дональд Трамп младший, на днях посетил Гренландию — это вызвало серьезное беспокойство в Дании. По словам датских чиновников, вопрос требует серьезного обсуждения, чтобы избежать дипломатического кризиса между союзниками по НАТО.

Трамп утверждает, что Гренландия имеет стратегическое значение для США из-за возможного проникновения на остров России и Китая. Также роль острова растет в контексте изменения климата, открывающего новые морские пути в Арктике. США уже имеют военную базу на острове — Питуффик, важную для обороны в регионе. Но этого, видимо, недостаточно, потому Трамп и нацелился на весь остров.

Команда уходящего президента Джо Байдена предложение республиканца пока никак не комментировало по существу. Вместо прямого ответа (или прямой критики), госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что предложение Трампа «является не лучшей идеей и, скорее всего, не будет реализовано».