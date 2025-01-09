Украина и Молдова объединяют усилия для решения энергетического кризиса, об этом по итогам переговоров сообщили президенты двух стран Владимир Зеленский и Майя Санду. Правда, ни один из лидеров не уточнил, как именно они собираются помочь сепаратистскому молдавскому региону Приднестровью. Во время беседы лидеры лишь поверхностно упомянули возможность поставок альтернативных источников энергии, вроде угля.

В непризнанном Приднестровье с 1 января обострился дефицит газа, после того как Украина прекратила транзит российского голубого топлива. Российский газовый гигант «Газпром‎» ‎заявил, что не может продолжить поставки из-за отказа Украины продлить соглашения.

Это привело к массовым отключениям электроэнергии и проблемам с отоплением в Приднестровье. Этот регион Молдовы получал российский газ бесплатно, однако с 1 января все поставки были заблокированы.

Как итог, без отопления и горячей воды остались 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов. В столице сепаратистского образования Тирасполе 8 января сообщили, что запаса газа хватит на 24 дня.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал российский газ, поступавший в регион, формой гуманитарной помощи. По его словам, Россия оказывала «гуманитарно-техническую помощь» республике на фоне действий Молдовы.

Несмотря на трудности, Красносельский отметил, что Приднестровье не будет просить помощи у Кишинева. В ответ на предложение молдавских властей помочь с закупками газа через ЕС, власти Приднестровья отказались, ожидая возобновления поставок из России.

В ходе телефонного разговора 8 января Санду и Зеленский обсудили кризис и обвинили Россию в «‎манипулировании энергетическими ресурсами с целью дестабилизации страны»‎ и разжигания социальных напряжений.

Кабинет Санду также обвинил Москву в намеренном создании энергетического кризиса. Однако «‎‎Газпром» объясняет прекращение поставок газа непогашенной задолженностью Молдовы, с чем молдавская сторона не соглашается. В МИД России и вовсе заявили, что главным бенефициаром газового кризиса стали США.