Индонезия с октября прошлого года запретила продажу iPhone 16. Все дело в том, что эти смартфоны не соответствовали регламенту, по которому 40% содержимого в мобильных устройствах должно быть произведено на территории страны.

Для Apple это решение стало болезненным ударом, так как Индонезия — один из крупнейших рынков сбыта для компании. В стране проживает более 277 млн человек, при этом большинство жителей моложе 45 лет. Медианный возраст индонезийцев — 30 лет.

Это делает Индонезию одним из крупнейших потребительских рынков мира: в стране насчитывается 354 млн активных мобильных устройств.

Кроме того, примеру Индонезии могут последовать и другие страны, которые вдруг тоже решат запретить продажу нового смартфона компании из-за недостаточной локализации производства.

Чем ответила компания?

Потому Apple решила подкупить власти Индонезии: компания предложила инвестировать $1 млрд в локальное производство гео-маячков AirTag. Однако в министерстве промышленности Индонезии 8 января заявили, что этого недостаточно для выполнения требований о локализации содержания смартфонов.

«На сегодняшний день Министерство промышленности не имеет оснований для выдачи сертификата локального содержания для продукции Apple, особенно для iPhone 16», — заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картаcасмита.

Изначально Apple предложила инвестировать $10 млн, а затем увеличила предложение до $100 млн. Однако правительство заявило, что эти суммы слишком малы по сравнению с продажами компании в Индонезии. Текущее предложение Apple на $1 млрд также было признано недостаточным.

Почему Джакарта против?

Правительство Индонезии неоднократно просило Apple о большем объеме инвестиций. Хотя у Apple есть четыре академии для разработчиков в стране, у компании нет производственного предприятия.

Как объяснил Картаcасмита, торговые регламенты Индонезии направлены на защиту отечественных отраслей и привлечение иностранных компаний к созданию производственных мощностей внутри страны. Однако некоторые критики утверждают, что эти правила дискриминируют иностранные компании, особенно в таких отраслях, как электроника, где локальная продукция не всегда доступна.