Уходящий министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg 8 января заявил, что Россия не имеет полного доминирования в Украине, несмотря на некоторые преимущества.

«Есть мнение, что Россия имеет здесь преимущество, и у нее есть все шансы. У нее есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью. И если она получит то, что хочет, то заплатит за это в будущем», — подчеркнул глава Пентагона.

Остин отметил, что российские войска сталкиваются с серьезными проблемами, включая нехватку ресурсов.

«Они обращались за помощью к КНДР и Ирану, за оружием и боеприпасами, а теперь еще и за людьми», — отметил он.

Министр добавил, что удержание оккупированных территорий потребует от России значительных сухопутных сил, даже в случае прекращения огня.

Остин также ответил на критику европейских и украинских чиновников по поводу стратегии США. По его словам, действия администрации Джо Байдена позволили Украине выжить и защитить свою территорию.

«Потери в 700 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными — это было бы немыслимо [для России] три года назад», — сказал он.

Остин покинет пост министра обороны 20 января, после вступления Дональда Трампа в должность президента. Его заявление прозвучало накануне встречи контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии.