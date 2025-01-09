Израильская армия усилила цензуру и запретила фотографировать военных в Газе. Все это из-за растущих опасений по поводу возможных судебных исков против солдат, обвиняемых в военных преступлениях в Палестине.

Нововведение последовало за инцидентом в Бразилии. Местная прокуратура завела уголовное дело на израильского резервиста, которого пропалестинская НКО обвинила в военных преступлениях. Солдат был вынужден срочно покинуть Бразилию после того, как бразильский судья распорядился начать расследование.

Отныне журналистам в Израиле запрещено публиковать полные имена или показывать лица солдат в звании полковника и ниже во время интервью.

Аналогичные ограничения уже действуют в отношении пилотов и бойцов специальных подразделений. По словам представителя армии, подполковника Надава Шошани, эти меры «направлены на защиту военнослужащих от активистов», которые могут связывать их действия в социальных сетях с участием в военных операциях.

«Эти правила обеспечивают безопасность наших солдат, предотвращая преследования или судебные разбирательства, инициируемые антиизраильскими активистами по всему миру», — заявил Шошани.

Он упомянул бельгийскую организацию Hind Rajab Foundation, которая, по его словам, собрала доказательства против почти 1000 израильских солдат. Бразилия стала первой страной, принявшей жалобу пропалестинских организаций к рассмотрению. Кроме того, на израильских солдат поступили жалобы в таких странах, как Шри-Ланка, Аргентина, Чили и Таиланд.

Международное давление на Израиль по обвинениям в военных преступлениях усиливается. В прошлом году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Военная цензура в Израиле достигла рекордных значений. В 2023 году было запрещено к публикации 613 статей, а еще в 2703 случаях части материалов подверглись редакции — это рекорд за последние десять лет. В среднем цензура применялась девять раз в день.