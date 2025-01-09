Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 9 января заявил, что кризисная ситуация с газоснабжением в Приднестровье стала результатом действий властей Украины и Молдовы.

«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация, действительно, кризисная», — сказал Песков.

Кризис разразился после прекращения транзита российского газа через Украину 1 января 2025 года. Российский «Газпром» прекратил поставки в Европу, включая Молдову, после истечения срока транзитного соглашения.

Власти непризнанного Приднестровья сообщили, что запасы газа в регионе закончатся до конца января. Более полутора тысяч многоэтажных домов остались без отопления, а более 70 тыс. частных домов — без газа. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в регионе зафиксированы «отдельные летальные случаи» из-за энергетического кризиса.

Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских государственных компаний, которые предлагали импортировать газ из других стран, включая Румынию.

«Газпром» предупреждал о прекращении поставок еще в декабре 2024 года, обвиняя Молдову в нарушении контракта из-за неоплаченной задолженности. Официальный Кишинёв признает лишь часть долга, а оставшуюся сумму оспаривает.