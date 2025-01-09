Постоянный представитель Турции в ООН Ахмет Йылдыз выступил на заседании Совета Безопасности с призывом отменить санкции против Сирии для поддержки восстановления страны.

«В то время как конец режима Асада дает надежду сирийскому народу и региону, предстоящие вызовы остаются огромными», — заявил Йылдыз.

По его словам, международному сообществу пора перейти от предоставления исключительно гуманитарной помощи к активной поддержке стабилизации, восстановления и реконструкции Сирии. Хотя Турция приветствует решение США о частичном смягчении санкций, дипломат подчеркнул: «Крайне важно расширить сферу исключений и устранить временные рамки».

Особое внимание Йылдыз уделил необходимости борьбы с террористическими группировками. «В Сирии нет места таким террористическим организациям, как РКК/YPG и ДАЕШ», — подчеркнул он, призвав прекратить контроль РКК над природным газом и нефтяными ресурсами страны.

Турецкий представитель также осудил продолжающиеся военные операции Израиля на территории Сирии, отметив, что такие действия нарушают территориальную целостность страны и подрывают усилия по стабилизации региона.

В заключение Йылдыз подтвердил намерение Турции поддерживать восстановление Сирии: «Турция продолжит играть ключевую роль в восстановлении нормальной жизни братского сирийского народа. Мы не пожалеем усилий для поддержки восстановления институциональной, экономической и физической инфраструктуры Сирии».