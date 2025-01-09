Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение кабинета министров Армении направить в парламент законопроект о вступлении в Европейский Союз. Представитель Кремля подчеркнул, что совмещение членства в ЕС и ЕАЭС невозможно.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — заявил Песков.

Он напомнил, что членство в ЕАЭС приносит Армении «весьма и весьма положительные дивиденды».

Напомним, законопроект был рассмотрен правительством Армении 9 января после того, как соответствующая петиция набрала 52 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. Премьер-министр Никол Пашинян призвал к сдержанности, отметив, что «окончательное решение может быть принято только путем референдума, других вариантов нет».

В настоящее время Армения является членом Евразийского экономического союза вместе с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью.