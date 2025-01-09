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Трамп хочет Гренландию из-за России
США обеспокоены растущим влиянием России и Китая в Арктике. Советник Трампа подчеркнул стратегическую важность острова для американской безопасности
Трамп хочет Гренландию из-за России
Майк Уолц / Фото: Reuters / Others
9 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения военных или экономических мер для получения контроля над Гренландией. Его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц объяснил стратегическую важность острова в интервью Fox News.

«У России, которая стремится стать королем Арктики, более 60 ледоколов, некоторые из них с ядерной установкой. У нас всего два, и один из них недавно загорелся», — заявил Уолц.

По его словам, вопрос контроля над Гренландией связан с полезными ископаемыми, природными ресурсами и национальной безопасностью США. «По мере отступления полярных льдов китайцы начали производить ледоколы и тоже продвигаются в этот регион. Речь идет о нефти и газе. Это вопрос нашей национальной безопасности», — подчеркнул советник.

Напомним, что во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании продать остров, но получил отказ. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно вновь повторил, что остров не продается.

Правительство Гренландии признает изменение ситуации с безопасностью в Арктике и готово сотрудничать с новой администрацией Трампа и другими союзниками по НАТО. Остров, входящий в НАТО через членство Дании, имеет стратегическое значение для американских военных и системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, так как расположен на кратчайшем маршруте между Европой и Северной Америкой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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