Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения военных или экономических мер для получения контроля над Гренландией. Его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц объяснил стратегическую важность острова в интервью Fox News.

«У России, которая стремится стать королем Арктики, более 60 ледоколов, некоторые из них с ядерной установкой. У нас всего два, и один из них недавно загорелся», — заявил Уолц.

По его словам, вопрос контроля над Гренландией связан с полезными ископаемыми, природными ресурсами и национальной безопасностью США. «По мере отступления полярных льдов китайцы начали производить ледоколы и тоже продвигаются в этот регион. Речь идет о нефти и газе. Это вопрос нашей национальной безопасности», — подчеркнул советник.

Напомним, что во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании продать остров, но получил отказ. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно вновь повторил, что остров не продается.

Правительство Гренландии признает изменение ситуации с безопасностью в Арктике и готово сотрудничать с новой администрацией Трампа и другими союзниками по НАТО. Остров, входящий в НАТО через членство Дании, имеет стратегическое значение для американских военных и системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, так как расположен на кратчайшем маршруте между Европой и Северной Америкой.