Президент Польши Анджей Дуда обратился к премьер-министру страны Дональду Туску с просьбой создать условия для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на польскую территорию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо Дуды.

Инициатива связана с запланированными на 27 января мероприятиями по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Однако проблема заключается в том, что на Нетаньяху действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Польша, ратифицировавшая Римский статут, обязана выполнять решения МУС, что ставит правительство в затруднительное положение. В своем письме Дуда призвал найти «адекватную формулу», которая позволит избежать ареста израильского премьера и одновременно сохранить уважение к международному праву.

В то же время представитель Нетаньяху заявила, что приглашение на мероприятия в Польше пока не поступало.

МУС выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в ноябре 2024 года. Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с октября 2023 года по май 2024 года.