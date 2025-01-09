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Зеленский назвал, сколько корейцев РФ потеряла за 2 месяца
Президент Украины рассказал на «Рамштайне», какие потери подразделения КНДР понесли в Курской области
Зеленский назвал, сколько корейцев РФ потеряла за 2 месяца
Фото: пресс-служба ОП Украины / Others
9 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея, поддерживающая российские войска в войне против Украины, понесла значительные потери — уже 4000 человек убитыми и ранеными.

Об этом он рассказал на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Путин не только сохраняет свои вложения в агрессию, но и удваивает их. Он даже начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать», — отметил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Пхеньян использует конфликт как способ изучить современные методы ведения боевых действий.

При этом, по его словам, руководство КНДР не ценит своих людей. «На сегодня они потеряли 4000 человек», — добавил он.

По данным ГУР, Северная Корея еще в конце октября отправила на помощь Москве до 12 тыс. солдат в рамках соглашения между странами. Эта мера, как предполагалось, была связана с нехваткой кадров в российской армии. Уже в появились первые сообщения, что корейцы развернуты в Курской области.

В конце декабря газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке писала, что первоначально идея отправки корейских солдат в Россию для участия в боевых действиях принадлежала не Москве, а Пхеньяну. Президент РФ Владимир Путин принял предложение «быстро», отметили собеседники NYT.

Российская сторона официально не комментирует участие северокорейских сил в войне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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