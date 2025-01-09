60-летний генерал Джозеф Аун избран президентом Ливана, став пятым военачальником на этом посту в истории страны. Его избрание положило конец затянувшемуся на два года политическому кризису.

На посту командующего армией с 2017 года Аун сумел сохранить боеспособность вооруженных сил во время тяжелейшего финансового кризиса, когда обвал национальной валюты практически обесценил зарплаты военнослужащих. В ходе годового конфликта между Израилем и «Хезболлой» он удержал армию от вступления в боевые действия, несмотря на гибель более 40 ливанских военных от израильских ударов.

«Хезболла», изначально скептически относившаяся к кандидатуре Ауна, понесла в этом конфликте тяжелые потери: израильская армия устранила большинство ее командиров и ключевые опорные пункты.

Новый президент, известный редкими появлениями в СМИ, никогда не комментировал военный потенциал «Хезболлы», который эксперты оценивают выше возможностей ливанской армии. Сейчас ему предстоит обеспечить соблюдение 60-дневного перемирия, заключенного в ноябре при посредничестве США и Франции.

В единственном интервью в газете «Аль-Ахбар» в 2017 году Аун обещал «минимизировать политическое влияние» на армию. США, предоставившие ливанским вооруженным силам помощь на сумму более 2,5 млрд долларов с 2006 года, продолжают их поддержку в противовес «Хезболле», которую Вашингтон считает террористической организацией.