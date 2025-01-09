Владимир Зеленский призвал союзников разместить войска на территории Украины. Выступая на 25-м заседании Контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии, он назвал это одним из эффективных способов давления на Россию.

«Давайте будем практичнее и сделаем это возможным. И мы слышали сигналы из Великобритании — в поддержку этого. Мы должны быть смелыми, и должны предложить действительно сильные инструменты», — сказал Зеленский.

Президент Украины упомянул также и предложение Франции о развертывании союзных войск. Он подчеркнул, что это может ускорить достижение мира.

Напомним, в ноябре 2024 года глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, находясь в Лондоне, заявил о необходимости избегать ограничений в поддержке Украины и не исключил отправку туда французских военных. Еще ранее, в феврале прошлого года, президент Франции Эммануэль Макрон впервые предложил эту идею.

Зеленский обратился к партнерам, подчеркнув неизменность целей Москвы, которая, по его словам, стремится лишить Украину суверенитета. Он отметил, что страна нуждается в максимальном числе инструментов для давления на Кремль, чтобы приблизить завершение войны.

Президент призвал союзников инвестировать в развитие украинских БПЛА, указав на уникальный опыт применения и крупнейшие производственные мощности Украины.

В декабре The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп — в ходе личного разговора с Зеленским и Макроном в Париже — поддержал предложение о размещении европейских войск в Украине для контроля за соблюдением возможного перемирия.

По данным Reuters, миротворческий контингент, который обсуждается между европейскими лидерами, может достигать порядка 40 тыс. солдат, куда могут войти британские, польские, немецкие и итальянские военные.

Польский премьер Дональд Туск позже, комментируя эти сообщения в СМИ, сказал, что на данный момент такие шаги Варшава не рассматривает. А депутат от немецкой партии ХДС — которой прочат победу на грядущих выборах — заявил в начале января, что «Германия обязана» принять «значительное» участие в урегулировании конфликта, в том числе в контексте отправки миротворческого контингента.