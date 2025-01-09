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Турция просит Италию поучаствовать в судьбе Сирии
Президент Эрдоган и премьер Италии Джорджа Мелони обсудили укрепление сотрудничества и восстановление Сирии
Турция просит Италию поучаствовать в судьбе Сирии
Фото: AA / Others
9 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что объем двусторонней торговли между странами в 2024 году достиг 32 миллиардов долларов, и выразил уверенность, что эту цифру можно увеличить за счет дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей. Он отметил стремление Турции к углублению сотрудничества с Италией, особенно в сферах оборонной промышленности и энергетики.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул важность скорейших действий по восстановлению Сирии. Он подчеркнул, что снятие санкций с этой страны, при поддержке Италии, может сыграть важную роль в ускорении этого процесса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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