Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что объем двусторонней торговли между странами в 2024 году достиг 32 миллиардов долларов, и выразил уверенность, что эту цифру можно увеличить за счет дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей. Он отметил стремление Турции к углублению сотрудничества с Италией, особенно в сферах оборонной промышленности и энергетики.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул важность скорейших действий по восстановлению Сирии. Он подчеркнул, что снятие санкций с этой страны, при поддержке Италии, может сыграть важную роль в ускорении этого процесса.