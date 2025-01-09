Выжившие в Холокосте: Израильское правительство подвергает евреев опасности

Израиль представляет угрозу для евреев, моя семья активно выступает против сионизма, заявил в интервью организации Torah Jews лидер бруклинской общины евреев, чей отец пережил Холокост. Torah Jews — это организация, которая работает над повышением осведомленности о том, что иудаизм и сионизм в корне противоположны. #Холокост #евреи #иудеи #иудаизм #сионизм #Израиль #TorahJews