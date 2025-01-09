ПОЛИТИКА
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Выжившие в Холокосте: Израильское правительство подвергает евреев опасности
Израиль представляет угрозу для евреев, моя семья активно выступает против сионизма, заявил в интервью организации Torah Jews лидер бруклинской общины евреев, чей отец пережил Холокост. Torah Jews — это организация, которая работает над повышением осведомленности о том, что иудаизм и сионизм в корне противоположны. #Холокост #евреи #иудеи #иудаизм #сионизм #Израиль #TorahJews
ауывп / Others
9 января 2025 г.
Истории
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