ПОЛИТИКА
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Москва поставила Ереван перед выбором
Российский вице-премьер заявил о несовместимости членства Армении в ЕАЭС и Евросоюзе
Москва поставила Ереван перед выбором
Встреча Алексея Оверчука и Никола Пашиняна, Ереван, декабрь 2023 года / Фото: пресс-служба правительства РФ / Others
9 января 2025 г.

Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не совместимо с вступлением страны в Европейский союз (ЕС).

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства», — сказал замглавы российского правительства.

«ЕАЭС и ЕС — несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно», — подчеркнул Оверчук, добавив, что законопроект, инициирующий процесс вступления Армении в ЕС, ставит страну перед выбором.

По словам российского чиновника, выход из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для Армении — потере экспорта и высоким ценам на энергию и продовольствие.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз», и теперь он должен быть одобрен парламентом. Однако окончательное решение, как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, должно быть принято на референдуме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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