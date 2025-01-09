История палестинской девочки, изувеченной израильской бомбой

«Я хочу вылечиться... и чтобы меня больше не уродовали». 13-летняя Лаян, получившая серьезные ранения в результате израильского авиаудара, тоскует по родному дому и беззаботному детству, которое у нее когда-то было в Газе. Но все это в одночасье уничтожила война против ее народа, которую Израиль ведет вот уже 15 месяцев. #Палестина #Газа #Израиль #Авиаудар #Война #ГуманитарныйКризис #ПомощьПалестине