ООН в среду выразила обеспокоенность из-за строгих ограничений, введенных Израилем, на доставку гуманитарной помощи в Газу, где местные жители сталкиваются с «ужасающим уровнем насилия». Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

С 22 декабря по 4 января ООН и партнеры организации оказали помощь более чем 2 тыс, семей в южной и центральной частях Газы и около 200 семьям в одноименном губернаторстве, сообщил Дюжаррик. Однако израильские власти продолжают блокировать усилия ООН по доступу к северным районам Газы, находящимся в осаде более 90 дней.

«Вчера наши попытки доставить помощь в северную Газу были отклонены», — подчеркнул Дюжаррик, добавив, что из восьми запросов на координированное гуманитарное перемещение были удовлетворены лишь четыре. Остальные были отклонены или отменены из-за «проблем с безопасностью и логистикой».

Комиссар БАПОР Филипп Лазарини, чье заявление также зачитали на пресс-конференции, предупредил о возможной катастрофе, если Израиль реализует свое решение о запрете агентства. Лазарини отметил, что это приведет к прекращению образовательных программ для 700 тыс. детей и краху поставок медицинской и гуманитарной помощи.

Решение о запрете агентства ООН по делам палестинских беженцев было принято Кнессетом в октябре 2024 года и вступит в силу в конце января 2025 года. Израиль обвиняет сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС, что агентство категорически отрицает.

Агентство предоставляет помощь палестинским беженцам в пяти регионах, включая Газу, Западный берег, Иорданию, Сирию и Ливан. По данным БАПОР, оно обслуживает около 5,9 млн беженцев.

Тем временем продолжающийся конфликт уже унес жизни почти 46 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня.