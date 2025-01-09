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«За 13 лет мы не отвергли ни одного человека»
Министр Ерликая посетил КПП «Джильвегёзю» и сообщил, что за месяц в на родину вернулись уже более 52 тыс. сирийцев, проживавших в Турции
«За 13 лет мы не отвергли ни одного человека»
«За 13 лет мы не отвергли ни одного человека, ищущего убежище на наших границах. Мы всегда стояли на правильной стороне истории, и никогда не боялись говорить об этом», — заявил Ерликая / Others
9 января 2025 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая 9 января посетил пограничный переход «Джильвегёзю» в провинции Хатай — ключевой пункт пересечения границы с Сирией — спустя месяц после свержения режима Башара Асада.

Ерликая сообщил, что с тех пор в Сирию вернулись 52 662 сирийских беженца, проживавших ранее в Турции. Из них порядка 41 тыс. человек — семейные группы, остальные — индивидуальные возвращенцы.

Министр отметил трудности, связанные с восстановлением инфраструктуры в Сирии, и подчеркнул важность программы «первопроходцев», которая позволяет одному члену семьи совершить до трех поездок для оценки условий перед окончательным переездом. По его словам, процесс документируется в соответствии с международным правом, а представители ООН выступают в качестве свидетелей.

«За 13 лет мы не отвергли ни одного человека, ищущего убежище на наших границах. Мы всегда стояли на правильной стороне истории, и никогда не боялись говорить об этом», — заявил Ерликая.

Ожидается, что число возвращающихся на родину сирийцев будет расти. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил в четверг, что в ближайшие дни планируется возобновление авиарейсов в Дамаск.

«Мы намерены открыть авиасообщение между Стамбулом и Дамаском, чтобы удовлетворить важную потребность. Ведется работа по созданию регулярного сообщения после модернизации радарной системы аэропорта», — сообщил министр в интервью телеканалу NTV.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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