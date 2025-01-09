Министр внутренних дел Турции Али Ерликая 9 января посетил пограничный переход «Джильвегёзю» в провинции Хатай — ключевой пункт пересечения границы с Сирией — спустя месяц после свержения режима Башара Асада.

Ерликая сообщил, что с тех пор в Сирию вернулись 52 662 сирийских беженца, проживавших ранее в Турции. Из них порядка 41 тыс. человек — семейные группы, остальные — индивидуальные возвращенцы.

Министр отметил трудности, связанные с восстановлением инфраструктуры в Сирии, и подчеркнул важность программы «первопроходцев», которая позволяет одному члену семьи совершить до трех поездок для оценки условий перед окончательным переездом. По его словам, процесс документируется в соответствии с международным правом, а представители ООН выступают в качестве свидетелей.

«За 13 лет мы не отвергли ни одного человека, ищущего убежище на наших границах. Мы всегда стояли на правильной стороне истории, и никогда не боялись говорить об этом», — заявил Ерликая.

Ожидается, что число возвращающихся на родину сирийцев будет расти. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил в четверг, что в ближайшие дни планируется возобновление авиарейсов в Дамаск.

«Мы намерены открыть авиасообщение между Стамбулом и Дамаском, чтобы удовлетворить важную потребность. Ведется работа по созданию регулярного сообщения после модернизации радарной системы аэропорта», — сообщил министр в интервью телеканалу NTV.