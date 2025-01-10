Президент США Джо Байден на пресс-брифинге в Белом доме, посвященном пожарам в Лос-Анджелесе, прокомментировал ситуацию в секторе Газа, выразив оптимизм относительно перспектив перемирия.

«Я надеюсь, что нам удастся заключить соглашение об обмене пленными. Мы добились реального прогресса», — заявил Байден.

Президент отметил, что работа в этом направлении продолжается, но не раскрыл деталей переговоров.

Тем временем продолжающийся конфликт уже унес жизни почти 46 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня.

Международное давление на Израиль по обвинениям в военных преступлениях усиливается. В прошлом году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.