Официальная палестинская статистика погибших в результате израильского вторжения в Газу занижена примерно на 41% из-за разрушения системы здравоохранения в секторе (по состоянию на середину 2024 года). К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Группа ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Йельского университета и других институтов провела статистический анализ, используя метод «захвата-повторного захвата». По их оценкам, с октября 2023 по конец июня 2024 года от ранений погибло 64,260 человек, что на 41% превышает официальные данные Министерства здравоохранения Палестины. Исследование показало, что 59.1% погибших составляют женщины, дети и люди старше 65 лет.

«Наше исследование раскрывает суровую реальность: истинные масштабы смертей от ранений в Газе выше, чем сообщалось», — заявила ведущий автор исследования Зейна Джамалуддин.

Система учета погибших палестинского министерства здравоохранения, прежде работавшая эффективно, серьезно пострадала в ходе военной кампании Израиля. Израильские удары по больницам и другим медицинским учреждениям, а также перебои со связью практически парализовали работу ведомства. По неофициальным данным, многие погибшие до сих пор остаются под завалами разрушенных зданий и не попадают в официальную статистику.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате непрекращающихся израильских атак в четверг погибли не менее 70 палестинцев. Общее число погибших с октября 2023 года достигло 46 006 человек. В ведомстве также сообщили, что за время военной операции ранения получили 109 378 человек.