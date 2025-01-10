Палата представителей США 9 января одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Это ответ на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Суд, расположенный в Гааге, обвинил израильских политиков в совершении военных преступлений, включая этнические чистки, в Палестине.

Законопроект Конгресса получил название «Акт противодействия нелегитимному суду». Его поддержали 243 конгрессмена, против проголосовали 140. Документ направлен в Сенат, где республиканцы обещают ускорить его принятие. С большой вероятностью Сенат также поддержит санкции.

США предлагают ввести меры против иностранцев, которые помогают МУС в расследованиях, задержаниях или судебных процессах против граждан США и их союзников. Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд.

«Этот закон защищает нашего союзника Израиль от несправедливого суда», — заявил Брайан Маст, глава Комитета по международным делам.

США, как и Израиль, не участвуют в работе МУС. Однако ранее Вашингтон активно поддержал Гаагский суд, когда тот вынес приговор против президента РФ Владимира Путина.

Правозащитные организации и представители Евросоюза раскритиковали законопроект Конгресса. Они считают, что он подрывает международное правосудие и ставит США на сторону безнаказанности.

Несмотря на критику, закон, похоже, все же вступит в силу. Ожидается, что Дональд Трамп подпишет его сразу после вступления в должность. Республиканец и ранее критиковал решения МУС и даже вводил санкции против ряда судей в свой первый срок.

МУС расследует военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Палестина входит в состав суда с 2015 года. Израиль и США не признают его юрисдикцию. МУС изучил досье против израильского руководства по запросу Палестины. В случае военных преступлений действует принцип экстерриториальности, то есть их расследуют вне зависимости от географической привязки.