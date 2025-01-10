Мэр горящего Лос-Анджелеса Карен Басс отказалась отвечать на вопросы журналистов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс отказалась отвечать на вопросы о своей ответственности за сокращение бюджета пожарных служб. Лесные пожары в Калифорнии начались во вторник 7 января и стали самыми разрушительными в истории. Согласно последним данным, огонь уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес.