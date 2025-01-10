Инициатива республиканцев запретить TikTok в США больше не ограничивается вопросами национальной безопасности. Теперь она напрямую связана с попыткой подавить пропалестинские голоса. Законодатели-республиканцы открыто заявляют, что популярная платформа якобы способствует распространению пропалестинских настроений среди американской молодежи. Конгрессмены считают это «недопустимым».

После начала израильского вторжения в Газу критика TikTok со стороны республиканцев резко усилилась. Они обвинили платформу в продвижении антиизраильской пропаганды и манипулировании общественным мнением.

Сенатор Джош Хоули назвал TikTok «китайским шпионским инструментом и распространителем антисемитской лжи». Конгрессмен Майк Галлахер утверждал, что платформа используется для создания «морально прогнившего мировоззрения». Политик обвинил ее в том, что из-за TikTok многие молодые американцы якобы «поддерживают врагов США и выступают против ключевого союзника — Израиля».

В апреле 2024 года Конгресс принял закон, фактически запрещающий TikTok на территории США, включив его в пакет помощи Украине и Израилю на сумму $95 млрд. Закон требует, чтобы ByteDance, материнская компания TikTok, продала платформу американскому предприятию. Иначе приложение будет заблокировано по всей стране. Верховный суд вскоре вынесет решение по этому делу.

TikTok отверг обвинения в предвзятости, подчеркнув, что его алгоритмы не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Однако вместе с этим компания заявила, что видео с хэштегом #standwithIsrael в США получают на 68% больше просмотров, чем контент с #freepalestine. Косвенно TikTok признал, что его алгоритмы продвигали произраильские видео в США.

Тем не менее республиканцы продолжают настаивать, что платформа играет ключевую роль в формировании пропалестинских настроений, особенно среди молодежи. Большая часть пользователей платформы младше 29 лет, среди этой страты уровень поддержки Палестины больше 60%.

Критики указывают, что попытки запретить TikTok — это очередные двойные стандарты Республиканцев. Члены партии, которые публично выступают за свободу слова, теперь добиваются цензуры, чтобы подавить дискуссии о Ближнем Востоке.

Вместо защиты национальной безопасности их инициативы выглядят как попытка контролировать информационное поле и ограничить доступ к альтернативным точкам зрения.