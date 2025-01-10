Посольство Азербайджана в России выразило протест российской стороне в связи с оскорбительными высказываниями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом азербайджанскому изданию Minval сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что призвали российскую сторону предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

«Мы продолжаем следить за ситуацией», — добавили там.

Владимир Карасев, который называет себя членом координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов, резко отреагировал на заявление Алиева. Президент Азербайджана возложил ответственность за крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines на «российских представителей». В своем телеграм-канале Карасев сопроводил публикацию о заявлении Алиева нецензурным словом.

В Кремле заявили, что не осведомлены о высказываниях Карасева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что официальная внешняя политика России формулируется президентом и Министерством иностранных дел.

Крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines произошло 25 декабря вблизи Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, из которых 29 выжили. Среди погибших и пострадавших были граждане России, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

«Я пока не намерен разглашать все материалы уголовного дела, хотя мне доложили о ходе его предварительного расследования и результатах. Но с уверенностью могу сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения», — подчеркнул президент.