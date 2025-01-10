В Германии на американской военной базе «Рамштайн» прошло 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством США. Во встрече приняли участие военные представители более 50 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в последний раз в этой роли, объявил о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Он включает ракеты ПВО AIM-7, RIM-7, AIM-9M, броневые мостовые системы, стрелковое оружие и вспомогательное оборудование для F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также участвовал во встрече, сообщил, что Украина получила дополнительный пакет помощи в размере $2 млрд.

«Сегодняшняя встреча была особенно успешной. Я хочу поблагодарить всех партнеров и министров обороны из более чем 50 стран», — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул важность формата «Рамштайн», заявив, что платформа продолжит свою работу. По его словам, следующая встреча состоится в феврале.

«Эта платформа, где собираются представители стольких стран, очень важна для нас. Необходимо продолжить ее работу», — добавил президент Украины.

Среди главных итогов встречи Зеленский выделил гарантии поставок дополнительных систем ПВО.

«У нас есть подтверждение, есть поддержка. Не все 19 систем, скажу откровенно, но есть достаточно серьезное количество систем, которые гарантировали партнеры. Будем работать над тем, чтобы системы быстрее доехали», — заявил он.

Великобритания и НАТО передадут Украине 30 тыс. FPV-дронов. Норвегия выделила $60 млн на закупку дронов, а Германия — системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику. Канада заявила о предоставлении $330 млн военной помощи.

Участники встречи утвердили восемь дорожных карт, которые определяют ключевые цели украинской армии до 2027 года. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что эти планы задают ориентиры для оборонной промышленности Украины и подтверждают высокий спрос на вооружение. В разработке дорожных карт участвовали 34 страны.

На итоговой пресс-конференции Ллойд Остин назвал Контактную группу «двигателем глобальной безопасности» и подчеркнул, что формат стал самой результативной коалицией за последние 30 лет. Он отметил вклад Дании, Нидерландов, Норвегии, Германии и других стран в помощь Украине, включая поставки танков Leopard, истребителей F-16 и подготовку пилотов.

Формат «Рамштайн» был создан в 2022 году как регулярная платформа для обсуждения военной помощи Украине. С момента создания группа собрала для Украины более $126 млрд военной помощи.