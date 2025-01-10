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Шольц отказал Украине?
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против предложения министров Анналены Бербок и Бориса Писториуса выделить дополнительные три миллиарда евро на срочную военную помощь Украине
Шольц отказал Украине?
Олаф Шольц / Фото: Reuters
10 января 2025 г.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предложили выделить дополнительные три миллиарда евро на срочную военную помощь Украине, но их инициатива столкнулась с сопротивлением канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает Der Spiegel.

Бербок и Писториус начали работать над новым пакетом помощи вскоре после распада правящей коалиции в ноябре. Они хотели успеть утвердить средства до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля. По данным издания, предполагаемый пакет помощи включал три системы ПВО IRIS-T, снаряды для Patriot, десять гаубиц и дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Министры предложили обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой о «внеплановых расходах», что уже использовалось ранее для помощи Украине. Свою инициативу они объяснили усилением российского наступления и потерей Украиной оборонительных позиций.

Однако в канцелярии канцлера дали понять, что Шольц не поддерживает этот шаг. По мнению его офиса, Германия уже запланировала около четырех миллиардов евро помощи Украине в бюджете на текущий год, и дополнительных срочных действий не требуется.

Как отмечает Der Spiegel, Шольц может опасаться, что новые поставки оружия во время предвыборной кампании оттолкнут часть избирателей. Издание подчеркивает, что канцлер «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом».

Шольц ранее уже заявлял о дополнительной помощи Украине. В декабре 2024 года, впервые за два с половиной года приехав в Киев, он объявил о выделении 650 млн евро на поддержку Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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