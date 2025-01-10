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Россия под ударом украинских БПЛА
В ночь на 10 января украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, включая Ростовскую, Воронежскую и Брянскую области
Россия под ударом украинских БПЛА
Фото: Reuters / Reuters
10 января 2025 г.

Украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаки на территории нескольких регионов России в ночь на 10 января.

В Ростовской области силы ПВО сбили 16 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В селе Крым в результате атаки произошел пожар на производственном предприятии, который удалось потушить к утру.

Название предприятия губернатор не уточнил, но местные паблики сообщают, что это завод «Пластфактор», занимающийся производством напольных покрытий. Также повреждены частные дома, автомобили и школа. Пострадавших нет.

В Воронежской области вечером 9 января несколько дронов были сбиты в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Повреждены частные дома и автомобили, но никто не пострадал.

В Брянской области силы ПВО перехватили три беспилотника. Губернатор Александр Богомаз заявил, что разрушений и пострадавших нет.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 40 украинских беспилотников за ночь: 16 — в Ростовской области, по четыре — в Курской и Воронежской, три — в Брянской, два — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области и десять — над Азовским морем.

О возможных повреждениях или последствиях в других регионах, упомянутых Минобороны, власти пока не сообщали.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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