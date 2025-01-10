Интервью с Илоном Маском прошло не даром: Алис Вайдель, лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), заметно укрепила свои позиции. По данным последнего опроса YouGov, ее партия вышла на второе место с 21%, догнав канцлера Олафа Шольца.

Хотя другие опросы, такие как ZDF от 20 декабря, отдают ей лишь четвертое место с 16%. Впрочем, партия Шольца идет с таким же процентом.

Несмотря на это, шансы Вайдель стать канцлером остаются низкими из-за отказа других партий сотрудничать с «АдГ». Однако все может измениться, как это случилось в соседней Австрии: там центристские партии также долгие годы отказывались сотрудничать с ультраправой FPÖ, а в итоге именно она собирает коалицию.

9 января Илон Маск пригласил Вайдель на интервью, которое охватило энергетику, иммиграцию и связи «АдГ» с неонацизмом. Маск назвал Вайдель «главным кандидатом для управления Германией». Вайдель же не осталась в стороне и за два часа беседы прошлась с критикой по всем: раскритиковала и Олафа Шольца, и Фридриха Мерца, и экс-канцлера Ангелу Меркель. Последней досталось за отказ от атомной энергии.

Маск зачитал вопрос о в связях «АдГ» с нацизмом: многие сторонники партии на митингах в Саксонии и Тюрингии поднимали руки в нацистском салюте. Вайдель утверждала, что ее партия представляет противоположность идеологии Гитлера, называя его «социалистом», несмотря на его антикоммунизм. Однако скандалы продолжают преследовать «АдГ»: председатель парламентской группы в Тюрингии Бьорн Хекке дважды осужден за использование нацистских лозунгов.

Интервью с лидером «АдГ» может дорого обойтись Илону Маску. Правительство Германии назвало его поведение «вмешательством» во внутреннюю политику. Другие немецкие политики сравнили миллиардера с Владимиром Путиным. Маск в ответ заявил: «Люди должны поддержать «‎‎АдГ», иначе Германию ждет еще худший кризис».

Еврокомиссия включила обсуждение в расследование соблюдения X Закона о цифровых услугах, проверяя возможное распространение хейт спич. Германская NGO Lobby Control также выразила опасения, что Илон Маск может стать нелегальным спонсором ультраправой партии.