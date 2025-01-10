Кремль заявил о готовности президента РФ Владимира Путина к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил: никаких предварительных условий для начала контактов не требуется.

«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, включая Дональда Трампа. Для этого требуется лишь обоюдное желание и политическая воля», — уточнил Песков.

Это заявление прозвучало на фоне заявлений Трампа о готовящейся встрече с Путиным. Песков добавил, что конкретных договоренностей пока нет.

«Очевидно, движения в этом направлении начнутся после вступления господина Трампа в должность 20 января», — отметил пресс-секретарь Кремля.

На встрече с республиканскими губернаторами во Флориде 9 января Трамп подтвердил, что переговоры о встрече с Путиным уже ведутся. «Он хочет встретиться, и мы это организуем. Мы обязаны положить конец этой войне, это кровавая катастрофа», — заявил избранный президент, говоря о российско-украинском конфликте.

Планы Трампа быстро завершить войну вызывают обеспокоенность в Киеве: там опасаются, что Украина может быть вынуждена принять соглашение на условиях, выгодных Москве. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что американская поддержка была и остается ключевой для сопротивления его страны.

С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму более $175 млрд, из которых $60 млрд направлены на военную поддержку. Однако остается неясным, сохранится ли такая динамика при Трампе, который обещает «‎‎завершить конфликт за сутки».

Советники Трампа предполагают варианты урегулирования, которые могут предусматривать уступку значительных территорий Украины России. Зеленский настаивает на «мире через силу», требуя гарантий безопасности от НАТО и Запада в случае заключения соглашения.

Песков подчеркнул, что Россия приветствует готовность Трампа решать проблемы через диалог, но считает, что любые движения должны ждать его инаугурации 20 января.