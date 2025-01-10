Кремль заявил о готовности президента РФ Владимира Путина к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил: никаких предварительных условий для начала контактов не требуется.
«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, включая Дональда Трампа. Для этого требуется лишь обоюдное желание и политическая воля», — уточнил Песков.
Это заявление прозвучало на фоне заявлений Трампа о готовящейся встрече с Путиным. Песков добавил, что конкретных договоренностей пока нет.
«Очевидно, движения в этом направлении начнутся после вступления господина Трампа в должность 20 января», — отметил пресс-секретарь Кремля.
На встрече с республиканскими губернаторами во Флориде 9 января Трамп подтвердил, что переговоры о встрече с Путиным уже ведутся. «Он хочет встретиться, и мы это организуем. Мы обязаны положить конец этой войне, это кровавая катастрофа», — заявил избранный президент, говоря о российско-украинском конфликте.
Планы Трампа быстро завершить войну вызывают обеспокоенность в Киеве: там опасаются, что Украина может быть вынуждена принять соглашение на условиях, выгодных Москве. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что американская поддержка была и остается ключевой для сопротивления его страны.
С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму более $175 млрд, из которых $60 млрд направлены на военную поддержку. Однако остается неясным, сохранится ли такая динамика при Трампе, который обещает «завершить конфликт за сутки».
Советники Трампа предполагают варианты урегулирования, которые могут предусматривать уступку значительных территорий Украины России. Зеленский настаивает на «мире через силу», требуя гарантий безопасности от НАТО и Запада в случае заключения соглашения.
Песков подчеркнул, что Россия приветствует готовность Трампа решать проблемы через диалог, но считает, что любые движения должны ждать его инаугурации 20 января.