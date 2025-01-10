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Киев отреагировал на встречу Трампа с Путиным
Украинский МИД не видит ничего нового в планах переговоров и готовится к контактам Зеленского с избранным президентом США
Киев отреагировал на встречу Трампа с Путиным
МИД Украины / Фото: Reuters / Others
10 января 2025 г.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало намерение избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим», — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, позиция Киева остается неизменной: война должна завершиться справедливо. При этом дипломат подчеркнул, что Украина ожидает встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским, поскольку сотрудничество с США является приоритетным.

«Мы готовимся к украинско-американским контактам на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации», — добавил Тихий.

Ранее Трамп сообщил губернаторам-республиканцам, что Путин выразил желание встретиться, и такая встреча уже готовится. Кремль подтвердил готовность российского президента к переговорам, отметив, что никаких предварительных условий для начала контактов не требуется.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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