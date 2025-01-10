Представитель Международной независимой комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Ханни Мегалли выступил с заявлением по итогам первого визита в страну после свержения режима Башара Асада.

По словам Мегалли, в рамках визита состоялись встречи с представителями временного правительства Сирии. На переговорах обсуждались вопросы обеспечения правосудия для пострадавших от действий прежнего режима, сохранения массовых захоронений и улик, а также продолжения сотрудничества с Комиссией ООН.

«Мы высоко оцениваем усилия новой администрации Сирии по усилению защиты массовых захоронений и сохранению улик в центрах содержания под стражей», — отметил Мегалли, призвав к дальнейшему привлечению гражданских и международных организаций для углубления этой работы.

Он подчеркнул, что впервые Комиссия получила доступ к Дамаску, его окрестностям, а также к местам массовых захоронений и центрам содержания под стражей, которые были недоступны во время правления Асада.

Мегалли заявил, что подобные злоупотребления не должны повториться, а виновные должны понести наказание.

«Среди сирийцев ощущается явное облегчение. После десятилетий гнета страх исчез, и ощутимо новое чувство свободы», — добавил он.