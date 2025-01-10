«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — заявил избранный президент США Дональд Трамп, имея в виду встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Когда она может состояться, политик не уточнил.

Готовность к подобным контактам ранее подтверждали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин приветствует намерения Трампа связаться с ним после инаугурации 20 января.

Американская внешняя политика стала достаточно непоследовательной после победы республиканца на президентских выборах. Сначала Трамп обещал завершить конфликт за сутки, потом в день инаугурации, а теперь ясно — вопрос потребует по меньшей мере полгода.

Как рассказал TRT на русском глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, встреча Трампа и Путина возможна только на нейтральной территории. Проведение переговоров в Москве или Вашингтоне исключено. Эксперт поясняет, что визит Путина в США будет воспринят как легитимизация войны, а поездка Трампа в Россию может быть расценена как визит «на поклон»:

— Обсуждался вариант, чтобы одновременно пригласить Зеленского и Путина, но встреча на высшем уровне не даст никакого результата. Стороны испытывают взаимную ненависть и неприятие. Подобные переговоры бесполезны.

Так что встреча состоится на нейтральной площадке. Это может быть Турция, может быть ОАЭ — все это уже предмет договоренностей.

— Когда можно ждать встречу?

— Вот это имеет гораздо большее значение. Она состоится только после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня в Украине. Тогда эта встреча будет иметь смысл, и на ней можно будет обсудить другие вопросы двусторонних отношений, например, снятие санкций.

То есть стороны будут неформально договариваться об условиях прекращения огня, чтобы затем на самой встрече выдать эти договоренности за результат. Идет очень сложная тактическая игра вокруг этих переговоров, каждая из сторон хочет выбить наилучшие условия. Я думаю, что это может занять полгода.

Еще можно отметить установку, которую озвучил Кит Келлогг, о том, что переговоры необходимо начать в первые 100 дней президентства Трампа. Это дата выпадет примерно на 1 мая. И она совпадает с интересами Путина, который готовится к празднованию 9 мая. То есть Москве к этой дате нужно выдать какой-то результат.

— Трамп называет полгода как срок для окончания войны. В его команде поняли, что войну не получится остановить за день?

— Это осознание того, что быстро договориться о мире не получится. Это прагматичная позиция. Думаю, что все это время шли какие-то консультации, в том числе с российской стороной. Со стороны Москвы были заявления о недопустимости заморозки конфликта, а это демонстрация неготовности к компромиссам. Все это повлияло на позицию Трампа и его команды.

То есть у них и не было полноценного плана. Был набор идей. А сейчас стало очевидно, что позиции Украины и России очень различаются, а где-то они просто несовместимы.

И даже по самому формату переговоров. Зеленский говорил о необходимости провести сначала переговоры с США и ЕС, а только потом подключить к ним Россию. В Москве, напротив, хотят разговаривать только с Трампом, то есть без Украины.

Так что с учетом очень сильных принципиальных противоречий в позициях Украины и России договориться будет крайне сложно. Ситуацию осложняет и фактор российского наступления — пока фронт не стабилизируется, ввести режим прекращения огня будет невозможно.

— Какие действия предпримет Трамп, чтобы добиться мира? Увеличит ли США поддержку Украине, чтобы стабилизировать фронт?

— Пока нет конкретных решений новой администрации. В Конгрессе не принято ни одного решения о военной поддержке Украины на текущий финансовый год. Есть остатки военной помощи, предоставленной командой Байдена.

Скорее всего, военная помощь при Трампе будет продолжена в качестве инструмента давления на переговорный процесс. Причем давление как на Украину, так и на Россию. Но сомневаюсь, что она будет усилена в ближайшее время.

Дело в том, что у Трампа пока не определились с логикой переговорного процесса. Если в ближайшее время будет сделана попытка начать мирные переговоры, а Россия от этого откажется и выставит предварительные условия, то тогда помощь Киеву может быть увеличена. Это как вариант. Но пока точного ответа на этот вопрос нет.