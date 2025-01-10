Американская актриса сравнила разрушения от пожаров в Лос-Анджелесе с ситуацией в Газе

Американская актриса Джейми Ли Кертис сравнила последствия разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе с ситуацией в секторе Газа. Весь район Пасифик-Палисейдс исчез. Это выглядит, к сожалению, как Газа, — заявила она в видеосообщении. Ранее, в 2023 году, Кертис оказалась в центре общественного скандала, опубликовав фотографию палестинских детей с подписью в поддержку Израиля.