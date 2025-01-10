ПОЛИТИКА
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Американская актриса сравнила разрушения от пожаров в Лос-Анджелесе с ситуацией в Газе
Американская актриса Джейми Ли Кертис сравнила последствия разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе с ситуацией в секторе Газа. Весь район Пасифик-Палисейдс исчез. Это выглядит, к сожалению, как Газа, — заявила она в видеосообщении. Ранее, в 2023 году, Кертис оказалась в центре общественного скандала, опубликовав фотографию палестинских детей с подписью в поддержку Израиля.
Американская актриса сравнила разрушения от пожаров в Лос-Анджелесе с ситуацией в Газе / Others
10 января 2025 г.
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