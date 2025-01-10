Семья врача из Газы доктора Абу Сафии: он нуждается в срочной медицинской помощи

Семья задержанного врача из сектора Газа, доктора Хуссама Абу Сафии, обратилась к международным организациям с просьбой содействовать его освобождению и оказанию необходимой медицинской помощи. Об этом заявила сестра его жены Рамзия Абусева. По ее словам, у врача серьезное осколочное ранение ноги, которое требует хирургического вмешательства. Главу больницы «Камаль Адван» израильские военные задержали в конце декабря 2024 года во время рейда. Однако до сих пор близкие не знают о его местонахождении и состоянии здоровья. Израильская армия утверждает, что Абу Сафия связан с ХАМАС. Семья врача категорически опровергает эти обвинения, подчеркивая, что он занимался исключительно гуманитарной деятельностью и оказывал помощь пациентам в условиях постоянных авиаударов.