НАТО, вероятно, согласится на увеличение целевого уровня оборонных расходов выше текущих 2% от ВВП, но предложение избранного президента США Дональда Трампа установить цель в 5% вызывает сомнения. Такое увеличение потребовало бы сотни миллиардов долларов и признано большинством членов альянса политически и экономически невозможным, пишет агенство Reuters со ссылкой на чиновников из стран НАТО.

На июньском саммите в Гааге ожидается решение о новом уровне расходов, обусловленное российско-украинским конфликтом и давлением Трампа. Ожидается, что члены альянса обсудят увеличение до 3% ВВП.

Однако даже эта цель представляется непростой, поскольку не все еще достигли прежнего показателя — в 2 %. Лидерами же по расходам на оборону являются Польша (4,12%), Эстония (3,43%) и США (3,38%). Средние расходы по НАТО составляют около 2,7 % от совокупного ВВП.

«Переход к 3% может занять десятилетие», — отметила эксперт Международного института стратегических исследований Фенелла Макгерти, подчеркнув, что даже при высоких темпах роста оборонных бюджетов в Европе, достигнутых после войны в Украине, выполнение новой цели потребует значительных усилий.

Некоторые аналитики считают, что заявление Трампа о 5% — это начальная ставка в переговорах, и он может согласиться на компромисс в районе 3%. Но даже это увеличение встретит сопротивление в странах, где оборонные расходы непопулярны.